Россия и Китай против санкционного давления на КНДР - постпред РФ

Василий Небензя заявил, что Москва и Пекин будут настаивать на политических методах влияния

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что будет настаивать на рассмотрении Совбезом ООН методов политического влияния на КНДР, предложенных Россией и Китаем. Игнорирование этой инициативы он назвал "крупной ошибкой". Об этом Небензя заявил во время своего выступления после принятия резолюции по Северной Корее, передает Интерфакс.

"Россия убеждена в том, что отвести сгущающуюся угрозу от Корейского полуострова можно не все новыми санкциями, а исключительно политическими методами", - сказал он.



"Именно такой подход предложили Россия и Китай, выдвинув в совместном заявлении от 4 июля "дорожную карту" поэтапного продвижения к урегулированию, начиная с шагов по деэскалации и обоюдному снижению напряженности с последующей реализацией мер доверия и создания условий для возобновления переговорного процесса", - продолжил Небензя.



Также он заявил, что РФ "считает крупной ошибкой недооценку данной российско-китайской инициативы". "Она остается на столе Совбеза ООН, и мы будем настаивать на ее рассмотрении", - подчеркнул дипломат.



Кроме этого, российско-китайскую инициативу он считает "разумной и реалистичной альтернативой ультимативной логике санкций, не раз доказавшей свою несостоятельность".



Постоянный представитель Китая при ООН Лю Цзеи также разделяет позицию России.



"Мы надеемся, что США учтут при формировании своей политики принципы отказа от смены режима в КНДР, отказа от разрушения нынешнего режима в КНДР, от ускорения темпов объединения Корейского полуострова и не будут отправлять войска к северу от 38-й параллели (в КНДР - ред.)", - заявил он во вторник.



Помимо этого он в очередной раз раскритиковал размещение в Южной Корее американских комплексов ПРО THAAD, которые по его мнению "нарушают стратегический баланс и угрожают стратегическим интересам в сфере безопасности стран региона, в том числе - Китаю".



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