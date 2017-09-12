Посол КНДР в Перу объявлен персоной нон грата

Он должен в течении пяти дней покинуть страну

Перу объявило персоной нон грата посла КНДР и высылает его из страны. Об этом сообщает МИД Перу.



"Правительство Перу приняло решение объявить персоной нон-грата посла Северной Кореи (КНДР). Господин Ким Хак Чхоль должен покинуть территорию страны в течение максимум пяти дней", - сказано в сообщении.



Сообщается, что это решение было принято в связи с "неоднократным и вопиющим" нарушением со стороны Пхеньяна резолюции Совбеза ООН по соблюдению норм международного права и развертыванием ядерной программы.



"Эта политика представляет собой серьезную угрозу для международному миру и безопасности, а также стабильности в северо-восточной Азии и в мире в целом", - подчеркивает дипломатическое ведомство Перу.



Отмечается, что Перу неоднократно протестовало против деятельности Северной Кореи, направляя ноту протеста, а также сокращая дипломатическую миссию посольства КНДР в Лиме с шести человек до трех. Также ведомство подтверждает свою приверженность мирному урегулирования споров и строгого соответствия с резолюциями Совбеза ООН.