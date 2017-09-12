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Посол КНДР в Перу объявлен персоной нон грата

12.09.2017 06:11
Он должен в течении пяти дней покинуть страну
Посол КНДР в Перу объявлен персоной нон грата
Министр иностранных дел Перу (фото -www.rree.gob.pe)

Перу объявило персоной нон грата посла КНДР и высылает его из страны. Об этом сообщает МИД Перу.

"Правительство Перу приняло решение объявить персоной нон-грата посла Северной Кореи (КНДР). Господин Ким Хак Чхоль должен покинуть территорию страны в течение максимум пяти дней", - сказано в сообщении.

Сообщается, что это решение было принято в связи с "неоднократным и вопиющим" нарушением со стороны Пхеньяна резолюции Совбеза ООН по соблюдению норм международного права и развертыванием ядерной программы.

"Эта политика представляет собой серьезную угрозу для международному миру и безопасности, а также стабильности в северо-восточной Азии и в мире в целом", - подчеркивает дипломатическое ведомство Перу. 

Отмечается, что Перу неоднократно протестовало против деятельности Северной Кореи, направляя ноту протеста, а также сокращая дипломатическую миссию посольства КНДР в Лиме с шести человек до трех. Также ведомство подтверждает свою приверженность мирному урегулирования споров и строгого соответствия с резолюциями Совбеза ООН.

Принятая ООН 11 сентября 2017 года резолюция предусматривает полный запрет на экспорт текстильной продукции, ограничение на закупку КНДР нефтепродуктов, а также ограничение импорта сырой нефти. Предыдущий вариант проекта резолюции предусматривал полное эмбарго на любые поставки нефти в Северную Корею и замораживание активов северокорейского лидера Ким Чен Ына за границей.  

В свою очередь президент США Дональд Трамп ранее предупреждал, что США могут отрезать торговлю со странами, которые вели бизнес с КНДР. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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