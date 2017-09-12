ЕС призвал Россию немедленно освободить Чийгоза и Умерова

Все незаконно задержанные граждане Украины в оккупированном Крыму и Российской Федерации должны быть отпущены на свободу

Европейский союз призвал Россию освободить незаконно осужденного заместителя главы Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза и снять обвинения с другого заместителя главы организации Ильми Умерова. Об этом сказано в официальном заявлении внешнеполитического ведомства ЕС.



Сообщается, что накануне так называемый верховный суд оккупированного Крыма приговорил Чийгоза к восьми годам лишения свободы за "организацию массовых беспорядков" в феврале 2014 года.



"Европейский союз постоянно следил за делом господина Чийгоза и настаивал на его освобождении и этот призыв мы повторяем сегодня", − сказано в заявлении ЕС.



Отмечается, что запрет деятельности Меджлиса, его самоуправляемого органа и преследование его лидеров представляют собой серьезные и неприемлемые нарушения прав человека.



"Мы ожидаем немедленного снятия обвинения с другого заместителя председателя Меджлиса господина Ильми Умерова и вновь подтверждаем нашу давнюю позицию о том, что все незаконно задержанные граждане Украины на Крымском полуострове и в Российской Федерации должны быть немедленно освобождены", - резюмировали в заявлении ЕС.