Тиллерсон и Лавров могут встретится на Генассамблее ООН - МИД РФ
12.09.2017 21:52
Госсекретарь США встретится с министром иностранных дел РФ на полях саммита Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Рекс Тиллерсон (фото - ЕРА)
Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон и глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров проведут переговоры на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил замминстра иностранных дел России Сергей Рябков, передает ТАСС.
"Ориентир взят на их встречу по ходу недели высокого уровня в рамках сессии ГА ООН в Нью-Йорке", - сказал он.
Встреча Тиллерсона и Лаврова пройдет на фоне обострившихся отношений между США и РФ на фоне закрытия российского Генерального консульства в Сан-Франциско, канцелярского подразделения в Вашингтоне и консульского подразделения в Нью-Йорке.
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