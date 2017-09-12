Тиллерсон и Лавров могут встретится на Генассамблее ООН - МИД РФ

Госсекретарь США встретится с министром иностранных дел РФ на полях саммита Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон и глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров проведут переговоры на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил замминстра иностранных дел России Сергей Рябков, передает ТАСС.

"Ориентир взят на их встречу по ходу недели высокого уровня в рамках сессии ГА ООН в Нью-Йорке", - сказал он.

Встреча Тиллерсона и Лаврова пройдет на фоне обострившихся отношений между США и РФ на фоне закрытия российского Генерального консульства в Сан-Франциско, канцелярского подразделения в Вашингтоне и консульского подразделения в Нью-Йорке.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.