ООН открыла 72-ю сессию Генеральной ассамблеи
В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке открылась 72-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает Центр новостей ООН.
По словам ее председателя Мирослава Лайчака из Словакии, центральными темами на ближайший год будут превентивная дипломатия и защита мигрантов.
"Мы видим, к сожалению, что конфликтов слишком много, и кажется, что мы не в состоянии их контролировать. Мы должны больше уделять внимания предотвращению конфликтов. Это то, что я называю дипломатией", - сказал Лайчак.
Генеральный секретарь Антониу Гутерреш сказал, что ООН должна прилагать больше усилий для адаптации к современным условиям и успешного выполнения стоящих перед нею задач.
В следующую среду, 20 сентября, на Генассамблее выступит президент Петр Порошенко. В своей речи он поднимет вопрос о введении миротворческой миссии ООН во временно оккупированную часть Донбасса.
Читайте также: Начинается 72-я сессия Генассамблеи ООН: состав делегации Украины
Бизнес на ЛІГА.net
-
00:05
-
вчера
20:05
-
вчера
18:59
-
вчера
18:18
-
вчера
17:34