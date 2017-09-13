ООН открыла 72-ю сессию Генеральной ассамблеи

Председатель ассамблеи на ближайший год, представитель Словакии намерен поднимать вопросы превентивной дипломатии и защиты мигрантов

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке открылась 72-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает Центр новостей ООН.



По словам ее председателя Мирослава Лайчака из Словакии, центральными темами на ближайший год будут превентивная дипломатия и защита мигрантов.



"Мы видим, к сожалению, что конфликтов слишком много, и кажется, что мы не в состоянии их контролировать. Мы должны больше уделять внимания предотвращению конфликтов. Это то, что я называю дипломатией", - сказал Лайчак.



Генеральный секретарь Антониу Гутерреш сказал, что ООН должна прилагать больше усилий для адаптации к современным условиям и успешного выполнения стоящих перед нею задач.

В следующую среду, 20 сентября, на Генассамблее выступит президент Петр Порошенко. В своей речи он поднимет вопрос о введении миротворческой миссии ООН во временно оккупированную часть Донбасса.

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