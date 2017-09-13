В Тулузе мужчина напал на людей с криком "Аллах Акбар"

Мужчина, который до апреля проходил лечение в психиатрической больнице, набросился на прохожих и атаковал полицейских, которые пытались его задержать

В Тулузе бывший пациент психиатрической больницы напал на четырех прохожих, а затем на троих полицейских с криками "Аллах Акбар". Об этом сообщает Daily Mail.



Установлено, что мужчине 42 года. После задержания он расплакался.



Двух пострадавших прохожих отвезли в больницу. Трое полицейских, которые пытались задержать нападавшего, также получили травмы.



По словам очевидца, мужчина прыгнул на людей: "Он сначала схватил моего сына и потом ударил мою дочь. Мы просто убегали".



Полиция сообщила, что задержанный в апреле этого года вышел из психиатрической больницы.



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