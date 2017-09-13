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В Тулузе мужчина напал на людей с криком "Аллах Акбар"

13.09.2017 23:58
Мужчина, который до апреля проходил лечение в психиатрической больнице, набросился на прохожих и атаковал полицейских, которые пытались его задержать
В Тулузе мужчина напал на людей с криком "Аллах Акбар"
Фото: La Dépêche du Midi‏/Twitter

В Тулузе бывший пациент психиатрической больницы напал на четырех прохожих, а затем на троих полицейских с криками "Аллах Акбар". Об этом сообщает Daily Mail.

Установлено, что мужчине 42 года. После задержания он расплакался.

Двух пострадавших прохожих отвезли в больницу. Трое полицейских, которые пытались задержать нападавшего, также получили травмы. 

По словам очевидца, мужчина прыгнул на людей: "Он сначала схватил моего сына и потом ударил мою дочь. Мы просто убегали". 

Полиция сообщила, что задержанный в апреле этого года вышел из психиатрической больницы. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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