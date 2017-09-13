В Тулузе мужчина напал на людей с криком "Аллах Акбар"
В Тулузе бывший пациент психиатрической больницы напал на четырех прохожих, а затем на троих полицейских с криками "Аллах Акбар". Об этом сообщает Daily Mail.
Установлено, что мужчине 42 года. После задержания он расплакался.
Двух пострадавших прохожих отвезли в больницу. Трое полицейских, которые пытались задержать нападавшего, также получили травмы.
По словам очевидца, мужчина прыгнул на людей: "Он сначала схватил моего сына и потом ударил мою дочь. Мы просто убегали".
Полиция сообщила, что задержанный в апреле этого года вышел из психиатрической больницы.
Читайте также: В финском городе Турку мужчина напал на прохожих с ножом
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
21:00
-
вчера
20:04
-
вчера
19:44
-
вчера
19:10
-
18.08.17
09:56