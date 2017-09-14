В Беларуси начинаются совместные с РФ военные учения Запад-2017
В Беларуси сегодня, 14 сентября, начинаются совместные российско-белорусские военные учения Запад-2017. Об этом сообщает Радио Свобода.
"Беларусь и Россия с 2009 года решили восстановить эти учения, хотя потенциального врага не называли. Их проводят раз в два года поочередно на территории Беларуси и России - только в 2015 году не было таких учений", - отмечается в сообщении.
По данным белорусского Министерства обороны, на территории Беларуси учения пройдут на семи полигонах и в двух отдельных местностях, примут участие в них 10 тыс 200 военнослужащих, из них семь тысяч - из белорусских подразделений, три тысячи - с российскими.
В Минобороны Беларуси подчеркнули оборонный характер учений Запад-2017 и заявили, что все российские военные, которые принимают в них участие, оставят белорусскую территорию до 30 сентября.
Руководитель департамента международного военного сотрудничества оборонного ведомства Беларуси Олег Воинов отметил, учения намеренно удалены от смежных территорий с Украиной, Литвой, Латвией и Польшей.
О том, как будут проходить учения Минобороны Беларуси обещает отчитываться каждый день на брифингах и пресс-релизах. Аккредитовано 280 журналистов, преимущественно иностранных СМИ, приглашены 80 наблюдателей, в том числе из Украины и стран НАТО.
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Запад-2017 - совместные стратегические учения армий РФ и Беларуси, пройдут с 14 по 20 сентября. Военные РФ начали прибывать в Беларусь в конце июля. Официально заявлено участие до 13 тысяч военных, неофициальные данные говорят о значительно более крупной группировке войск - до 100 тысяч человек. Учения пройдут в два этапа - на территории РФ и на семи полигонах в Беларуси.
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Кремль может оставить военных в Беларуси, считают в Генштабе ВСУ. НАТО подозревает, что Москва может использовать учения в качестве "троянского коня".
Интервью с Муженко: Учения Запад-2017 носят наступательный характер
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