В Беларуси начинаются совместные с РФ военные учения Запад-2017

По данным Минобороны Беларуси, маневры пройдут на семи полигонах, на них приглашены 80 наблюдателей

В Беларуси сегодня, 14 сентября, начинаются совместные российско-белорусские военные учения Запад-2017. Об этом сообщает Радио Свобода.

"Беларусь и Россия с 2009 года решили восстановить эти учения, хотя потенциального врага не называли. Их проводят раз в два года поочередно на территории Беларуси и России - только в 2015 году не было таких учений", - отмечается в сообщении.

По данным белорусского Министерства обороны, на территории Беларуси учения пройдут на семи полигонах и в двух отдельных местностях, примут участие в них 10 тыс 200 военнослужащих, из них семь тысяч - из белорусских подразделений, три тысячи - с российскими.

В Минобороны Беларуси подчеркнули оборонный характер учений Запад-2017 и заявили, что все российские военные, которые принимают в них участие, оставят белорусскую территорию до 30 сентября.

Руководитель департамента международного военного сотрудничества оборонного ведомства Беларуси Олег Воинов отметил, учения намеренно удалены от смежных территорий с Украиной, Литвой, Латвией и Польшей.

О том, как будут проходить учения Минобороны Беларуси обещает отчитываться каждый день на брифингах и пресс-релизах. Аккредитовано 280 журналистов, преимущественно иностранных СМИ, приглашены 80 наблюдателей, в том числе из Украины и стран НАТО.

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Запад-2017 - совместные стратегические учения армий РФ и Беларуси, пройдут с 14 по 20 сентября. Военные РФ начали прибывать в Беларусь в конце июля. Официально заявлено участие до 13 тысяч военных, неофициальные данные говорят о значительно более крупной группировке войск - до 100 тысяч человек. Учения пройдут в два этапа - на территории РФ и на семи полигонах в Беларуси.

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