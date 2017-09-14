Количество жертв двойного теракта в Ираке возросло до 60 человек
Жертвами двойного нападения террористов-смертников в Ираке стали по меньшей мере 60 человек. Об этом сообщает Reuters.
Один из терактов произошел на полицейском контрольно-пропускном пункте возле города Насирия, второй - в ресторане на трассе, которая соединяет Багдад с южными провинциями. Ответственность за нападения взяла на себя террористическая организация Исламское государство (ИГ).
"Проиграв войну в Ираке и сократив свои силы ИГ вернулось к своему старому стилю повстанческого движения, совершив теракты-самоубийства, что является явным признаком отступления террористической группировки", - сказал представитель полиции Ирака.
Должностные лица безопасности назвали нападения в четверг попыткой отправить послание сторонникам ИГ, что группа по-прежнему сильна и может действовать в других частях Ирака после своих территориальных потерь. Отмечается, что исламисты, вероятно, будут вести партизанскую войну в Ираке после того, как их самопровозглашенный халифат в Мосуле рухнул.
Сообщается, что ИГ также держит осаду в сирийском городе Ракка, его оперативной базе для нападений на Ближнем Востоке и на Западе.
По информации агентства Франс пресс, нападавшие были замаскированы под бойцов Хашд шааби (Силы народной мобилизации) - отрядов ополчения иракских шиитов, сражающихся на стороне иракского правительства против ИГ.
В июле 2017 года иракские войска отбили у боевиков ИГ Мосул - город, который террористы захватили в 2014 году и провозгласили своей столицей в Ираке. В конце августа был освобожден город Талль-Афар, который служил стратегическим опорным пунктом группировки в Ираке.
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Под контролем ИГ в Ираке остается ряд поселений вблизи сирийской границы в провинции Анбар, известных под общим названием Эль-Кайм.
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