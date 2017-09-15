РФ отобрала у дипломатов США паркоместа для авто и велосипедов

Парковочные места были убраны возле посольства в Москве и рядом со зданиями консульств в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке

Россия отозвала права на парковку автомобилей и велосипедов у зданий посольств и консульств для дипломатов США в нескольких городах России. Об этом сообщает The Associated Press.

Мария Олсон, пресс-секретарь посольства США в Москве сообщила, что парковочные места были убраны возле посольства в Москве и рядом со зданиями консульств в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.



"Мы можем подтвердить, что парковочные места, которые ранее были выделены для нашего консульского персонала в России, недавно были убраны. Мы планируем поднять этот вопрос перед министерством иностранных дел России, обсудить это с ними", - сказала пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Нойерт, передает Укринформ.



Кроме этого, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что РФ хочет сравнять условия работы американских и российских дипломатов. А 12 сентября замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что у американских дипломатов не будет "дополнительных бонусов или преференций, которыми они пользовались определенное время", писало российское пропагандистское агенство ТАСС.



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