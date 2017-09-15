Мацеревич о Запад-2017: Путин пытается запугать Запад

Министр национальной обороны Польши заявил, количество войск намного превышает 100 тысяч человек, это не 12,7 тысяч, как утверждает Беларусь

Военные российско-белорусские учения Запад-2017 имеют наступательный, а не оборонительный характер, а президент РФ Владимир Путин пытается запугать Запад. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич, сообщает TVN24.

"Президент Путин пытается запугать Запад, запугать Польшу, но у него ничего не получится", - сказал глава Минобороны Польши.

По его словам, в военных учениях принимает участие не около 13 тысяч, а более 100 тысяч военнослужащих.

"Мы имеем дело не с российско-белорусскими учениями на территории Беларуси, а глядя на перспективу Москвы - с учениями всего западного фронта, которые растягиваются от Финляндии и норвежских вод вплоть до юг Черного моря. На этом пространстве имеем дело с деятельностью российских войск. Количество войск намного превышает 100 тысяч человек, это не 12,7 тысяч, как утверждает белорусская сторона ", - подчеркнул Мацеревич.

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Запад-2017 - совместные стратегические учения армий РФ и Беларуси, пройдут с 14 по 20 сентября. Военные РФ начали прибывать в Беларусь в конце июля. Официально заявлено участие до 13 тысяч военных, неофициальные данные говорят о значительно более крупной группировке войск - до 100 тысяч человек. Учения пройдут в два этапа - на территории РФ и на семи полигонах в Беларуси.

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Кремль может оставить военных в Беларуси, считают в Генштабе ВСУ. НАТО подозревает, что Москва можетиспользовать учения в качестве "троянского коня".

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