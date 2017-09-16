В Ираке пройдет референдум о независимости Курдистана
Парламент Иракского Курдистана назначил на 25 сентября референдум о независимости. Об этом сообщает Deutsche Welle
Впервые за два года парламент иракских курдов провел заседание в эту пятницу, 15 сентября, и проголосовал за проведение референдума о независимости автономии от Ирака.
Отмечается, что против референдума выступают Багдад и Вашингтон. Иран и Турция также выразили свой протест в отношении этой инициативы, поскольку на их территории есть курдские меньшинства и власти опасаются сепаратистских настроений.
Также сказано, что, в августе к иракским курдам в телефонном режиме обратился госсекретарь США Рекс Тиллерсон с просьбой отменить референдум, поскольку он может отвлечь от более важных проблем, таких, как борьба с Исламским государством (ИГ).
Однако сообщается, что даже в случае поддержки большинством идеи отделения, не значит, что курды получат независимость автоматически. В первую очередь этот шаг нацелен на получение большей поддержки в переговорах о самоопределении курдов с Багдадом, который выступает категорически против отделения.
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