USD:  26.05  26.34   EUR:  30.85  31.46  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

В Ираке пройдет референдум о независимости Курдистана

16.09.2017 07:28
Парламент Иракского Курдистана 15 сентября проголосовал за проведение референдум, несмотря на возражения Багдада и Вашингтона
В Ираке пройдет референдум о независимости Курдистана
Курдские демонстранты (фото - ЕРА)

Парламент Иракского Курдистана назначил на 25 сентября референдум о независимости. Об этом сообщает Deutsche Welle

Впервые за два года парламент иракских курдов провел заседание в эту пятницу, 15 сентября, и проголосовал за проведение референдума о независимости автономии от Ирака. 

Отмечается, что против референдума выступают Багдад и Вашингтон. Иран и Турция также выразили свой протест в отношении этой инициативы, поскольку на их территории есть курдские меньшинства и власти опасаются сепаратистских настроений.

Также сказано, что, в августе к иракским курдам в телефонном режиме обратился госсекретарь США Рекс Тиллерсон с просьбой отменить референдум, поскольку он может отвлечь от более важных проблем, таких, как борьба с Исламским государством (ИГ).

Однако сообщается, что даже в случае поддержки большинством идеи отделения, не значит, что курды получат независимость автоматически. В первую очередь этот шаг нацелен на получение большей поддержки в переговорах о самоопределении курдов с Багдадом, который выступает категорически против отделения. 

Читайте также: Турция говорит о "возмездии" за курдский референдум в Ираке

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- актуальная информация прямо в вашей новостной ленте

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 