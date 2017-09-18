Туристка нашла в Венеции €2,7 тыс и отдала их полиции
18.09.2017 16:46
Деньги пожилая туристка нашла вблизи канала Рио-де-Тре-Понти в Венеции
Фото: EPA
67-летняя туристка из Великобритании нашла в Венеции пакет с деньгами, в котором находилось €2 тыс 700 и отдала его сотрудникам полиции. Об этом сообщает Би-би-си.
Деньги она нашла вблизи канала Рио-де-Тре-Понти в Венеции.
"Вместо того, чтобы присвоить находку, она передала ее в ближайшее отделение полиции", - отмечается в сообщении.
По предварительной информации полиции, деньги могут быть связаны с незаконной деятельностью.
Британка оказалась матерью офицера полиции.
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