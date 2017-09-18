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Туристка нашла в Венеции €2,7 тыс и отдала их полиции

18.09.2017 16:46
Деньги пожилая туристка нашла вблизи канала Рио-де-Тре-Понти в Венеции
Туристка нашла в Венеции €2,7 тыс и отдала их полиции
Фото: EPA

67-летняя туристка из Великобритании нашла в Венеции пакет с деньгами, в котором находилось €2 тыс 700 и отдала его сотрудникам полиции. Об этом сообщает Би-би-си.

Деньги она нашла вблизи канала Рио-де-Тре-Понти в Венеции.

"Вместо того, чтобы присвоить находку, она передала ее в ближайшее отделение полиции", - отмечается в сообщении.

По предварительной информации полиции, деньги могут быть связаны с незаконной деятельностью.

Британка оказалась матерью офицера полиции.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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