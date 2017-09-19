Независимый Курдистан: Ирак приостановил организацию референдума

Суд решил сначала проверить, соответствует ли данный референдум Конституции

Высший суд Ирака распорядился о приостановлении подготовки к запланированному на 25 сентября референдума по вопросу о независимости Курдистана. Об этом сообщает Al Jazeera.



"Верховный суд издал приказ приостановить организацию референдума, запланированного на 25 сентября, пока не рассмотрит жалобы, которые суд получил по поводу того, что этот плебисцит является неконституционным", - говорится в сообщении.



Сообщается, что премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади ранее потребовал приостановления референдума. По меньшей мере три законодателя подали жалобы на запланированное голосование, сообщил источник в парламенте агентству Reuters.



"Мы получили несколько жалоб, и поэтому мы решили приостановить референдум", - сказал представитель суда.