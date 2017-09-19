Независимый Курдистан: Ирак приостановил организацию референдума
Высший суд Ирака распорядился о приостановлении подготовки к запланированному на 25 сентября референдума по вопросу о независимости Курдистана. Об этом сообщает Al Jazeera.
"Верховный суд издал приказ приостановить организацию референдума, запланированного на 25 сентября, пока не рассмотрит жалобы, которые суд получил по поводу того, что этот плебисцит является неконституционным", - говорится в сообщении.
Сообщается, что премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади ранее потребовал приостановления референдума. По меньшей мере три законодателя подали жалобы на запланированное голосование, сообщил источник в парламенте агентству Reuters.
"Мы получили несколько жалоб, и поэтому мы решили приостановить референдум", - сказал представитель суда.
Против референдума выступают Багдад и Вашингтон. Иран и Турция также выразили свой протест в отношении этой инициативы, поскольку на их территории есть курдские меньшинства и власти опасаются сепаратистских настроений.
Также сказано, что, в августе к иракским курдам в телефонном режиме обратился госсекретарь США Рекс Тиллерсон с просьбой отменить референдум, поскольку он может отвлечь от более важных проблем, таких, как борьба с Исламским государством (ИГ).
Однако сообщается, что даже в случае поддержки большинством идеи отделения, не значит, что курды получат независимость автоматически. В первую очередь этот шаг нацелен на получение большей поддержки в переговорах о самоопределении курдов с Багдадом, который выступает категорически против отделения.
Читайте также: МИД Турции вызвал немецкого посла из-за митинга курдов в Кельне
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
19:16
-
вчера
17:51
-
вчера
10:10
-
вчера
17:13
-
вчера
16:38