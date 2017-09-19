Запад-2017: РФ объяснила нарушение воздушного пространства Литвы

В Минобороны РФ утверждают, что зональный центр контроля воздушного пространства в Вильнюсе дал разрешение на вынужденное отклонение от маршрута

В Минобороны РФ утверждают, что их Ил-76 нарушили воздушные границы Литвы с разрешения диспетчера в Вильнюсе. По версии РФ, самолеты "облетали грозовой фронт". Об этом сообщает пропагандистский ресурс ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

Там назвали претензии Литвы по поводу нарушения ее воздушных границ российскими самолетами "политизированными".

В Минобороны РФ утверждают, что зональный центр контроля воздушного пространства в Вильнюсе дал разрешение на вынужденное отклонение от маршрута в сторону воздушной границы Литвы для обхода грозового фронта.

"Со стороны литовских органов управления воздушным движением претензий к экипажам российских самолетов не было. Хотели бы особенно подчеркнуть, что и на протяжении последующих двух суток никаких обращений в адрес Минобороны России по военно-дипломатическим каналам от литовской стороны не поступало", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, 16 сентября, во время российско-белорусских учений Запад-2017 два российских военно-транспортных самолета "Ил-76" нарушили воздушное пространство Литвы.

В МИД этой страны был вызван российский посол Александр Удальцов, ему вручена нота о нарушении воздушного пространства Литвы. Дипломаты потребовали объяснений в связи с инцидентом и неповторения подобных инцидентов в будущем.

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