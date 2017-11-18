РФ заблокировала еще одну резолюцию ООН по химатаке в Сирии

После того, как РФ наложила вето на проект резолюции США, Япония внесла свое предложение

Российская делегация при ООН заблокировала еще одну резолюцию Совета Безопасности о продлении мандата Совместного следственного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХЗ) по расследованию применения химического оружия режима Башара Асада в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает AFP.

Отмечается, что после того, как РФ наложила вето на проект резолюции США, то Япония внесла свое предложение.



Проект японской делегации предполагал продление мандата Объединенного следственного механизма под руководством ООН на 30 дней, чтобы выиграть время для более широкого компромисса.



"Россия тратит наше время, Москва не согласится на механизм, который может довести использование химического оружия ее союзником, сирийским режимом", - заявила представитель США при ООН Никки Хейли.



Помимо РФ, против японского проекта проголосовала Боливия, а Китай воздержался. По резолюции США также проголосовала против Боливия, а Китай и Египет воздержались. Украина поддержала резолюцию.