Турция возбудила уголовное дело против американских прокуроров
Прокуратура Стамбула возбудила уголовное дело против американских прокуроров Преета Бхарара и Джуна Х. Кима и других сотрудников американской прокуратуры. Об этом сообщает агентство Анадолу.
Сообщается, что уголовное дело открыто в связи с судебными разбирательствами в США в отношении ряда граждан Турции, в которых, по мнению турецкой стороны, используется неподтвержденная информация СМИ и онлайн изданий в качестве доказательств и улик, либо "похищенные" турецкие документы.
"Из выступления адвоката Кэти Флеминга от 30 октября 2017 года в Суде Южного округа Нью-Йорка, становится ясным, что документы и улики, включенные стороной обвинения в обвинительное заключение фальшивы, украдены либо вовсе не имеют отношения к делу", - сообщила прокуратура Стамбула.
В сообщении отмечается, что турецкий Минюст не передавал в судебные инстанции США никаких документов и аудиозаписей по данным делам.
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