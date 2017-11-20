Короля Норвегии госпитализировали
20.11.2017 10:04
Причиной госпитализации 80-летнего короля Норвегии Харальд V стала инфекция
Король Норвегии Харальд V (фото - EPA)
Вчера вечером госпитализировали короля Норвегии Харальд V. Об этом говорится в сообщении пресс-службы королевской семьи.
Причина госпитализации - инфекция.
"Его величество король помещен в Королевскую больницу Осло в пятницу по причине инфекции. Его состояние удовлетворительное, король поправляется", -отмечается в сообщении.
Королю Харальду V в феврале исполнилось 80 лет. Он правит с 1991 года, после смерти его отца Улафа V.
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