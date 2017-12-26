Собчак официально признана кандидатом в президенты России

Для финальной регистрации кандидатом в президенты РФ телеведущей нужно собрать не менее 100 тысяч подписей избирателей в свою поддержку

Российский Центризбирком фактически зарегистрировал телеведущую Ксению Собчак кандидатом в президенты Российской Федерации. Об этом пишет пропагандистский ресурс РИА Новости.

По данным источника, ЦИК РФ открыл спецсчет для формирования избирательного фонда, тем самым дав зеленый свет ее официальной предвыборной кампании.

Теперь Собчак может начать собирать подписи избирателей в свою поддержку.

Кроме того, российский ЦИК зарегистрировал троих уполномоченных представителей партии Гражданская инициатива экс-министра экономики РФ Андрея Нечаева, а также уполномоченного самой Собчак по финансовым вопросам.

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Для финальной регистрации кандидатом в президенты выдвиженцам непарламентских партий нужно собрать не менее 100 тысяч подписей, причем на один регион может приходиться не более 2,5 тысяч. Так как подписные листы оплачиваются из средств избирфонда, приступить к сбору подписей кандидат может лишь после открытия спецсчета.

Выборы президента страны-оккупанта пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания стартовала 18 декабря.

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