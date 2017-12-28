В России суд зарегистрировал иск Telegram против ФСБ

Представители мессенджера требуют признать незаконным приказ спецслужбы предоставить данные пользователей

Верховный суд России принял иск компании Telegram к ФСБ. Соответствующая информация опубликована на сайте суда.

Представители мессенджера требуют признать незаконным приказ спецслужбы предоставить данные пользователей.

Власти РФ требуют от Telegram предоставить ФСБ ключи для декодирования переписки пользователей. Суд уже оштрафовал мессенджер на 800 тыс рублей из-за отказа. Кроме того, Telegram неоднократно угрожали блокировкой на территории РФ.

14 декабря международная правозащитная группа Агора, представляющая интересы компании Telegram, обратилась к спецдокладчику ООН по вопросам права на свободу слова Дэвиду Кайе с просьбой повлиять на ситуацию, сложившуюся вокруг мессенджера в России.

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