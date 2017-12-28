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Эрдоган назвал Асада террористом

28.12.2017 04:45
Президент Турции заявил, что невозможно восстановление мира при сирийском диктаторе Башаре Асаде
Эрдоган назвал Асада террористом
Реджеп Эрдоган (фото - ЕРА)

Восстановление мира в Сирии невозможно при президенте Башаре Асаде. Об этом заявил президентт Турции Реджеп Эрдоган, назвав Асада террористом, сообщает Associated Press.

"Как мы можем принять будущее с сирийским лидером, который убил около миллиона своих граждан?", - заявил Эрдоган, в чью страну хлынул поток сирийских беженцев во время боевых действий. 

По словм турецкого президента, Асад занимается "государственным терроризмом". 

26 декабря правительственные войска Сирии взяли под контроль всю территорию Западной Гуты - юго-западного пригорода столицы Дамаска, где традиционно сильны оппозиционные настроения.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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