Эрдоган назвал Асада террористом
Восстановление мира в Сирии невозможно при президенте Башаре Асаде. Об этом заявил президентт Турции Реджеп Эрдоган, назвав Асада террористом, сообщает Associated Press.
"Как мы можем принять будущее с сирийским лидером, который убил около миллиона своих граждан?", - заявил Эрдоган, в чью страну хлынул поток сирийских беженцев во время боевых действий.
По словм турецкого президента, Асад занимается "государственным терроризмом".
26 декабря правительственные войска Сирии взяли под контроль всю территорию Западной Гуты - юго-западного пригорода столицы Дамаска, где традиционно сильны оппозиционные настроения.
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