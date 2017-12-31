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В столице Канады отменили новогодние празднования из-за мороза

31.12.2017 23:27
В Оттаве на термометрах прогнозируют отметки в -28 градусов в новогоднюю ночь
В столице Канады отменили новогодние празднования из-за мороза
Фото: iStockGlobal Images Ukraine

В столице Канады Оттаве отменили большую часть новогодних мероприятий из-за морозной погоды. Об этом сообщает Укринформ

В Оттаве на термометрах прогнозируют отметки в -28 градусов по шкале Цельсия в новогоднюю ночь.

В сообщении сказано, что отменили всю запланированную музыкальную программу, которая традиционно происходит возле парламента. Однако, пиротехническое и лазерное шоу пройдут по графику.

Отмечается, что организаторы до последнего момента оттягивали решение об отмене мероприятий в надежде на потепление, поскольку в новогоднюю ночь должен был символично закончиться и год празднования 150-летия Канады.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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