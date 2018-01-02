В США подросток расстрелял семью в новогоднюю ночь

Погибли четыре члена семьи, еще двое в больнице

В канун Нового года в штате Нью-Джерси (США) 16-летний подросток дома расстрелял семью, в результате чего погибли четыре человека и еще двое госпитализированы. Об этом сообщил прокурор округа Монмут, передает NY Daily News.



В сообщении сказано, что парень использовал полуавтоматическую винтовку, с помощью которой застрелил своих родителей - 44-летнего отца и 42-летнюю мать, а также его 18-летнюю сестру и 70-летнюю женщину - друга семьи.



Чиновник добавил, что родной брат и дед нападавшего выжили и были госпитализированы.



Подростка арестовали. "Это не требовало никакой силы", - сообщил прокурор о его задержании.



16-летнему парню вменяют статьи за убийство четырех людей и владение оружием в незаконных целях.



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