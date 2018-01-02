Во Франции сделали обязательными 11 прививок для детей

Вакцинировать по новым правилам начинают с 1 июня 2018 года

В 2018 году во Франции стартует кампания по обязательной вакцинации детей от 11 разных вирусов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства солидарности и здоровья.



"Столкнувшись с повторным появлением во Франции болезней, последствия для здоровья которых могут быть очень серьезными, министр солидарности и здоровья принял решение сделать обязательные 11 основных вакцин для детей младшего возраста, рожденных с 1 января 2018 года", - говорится в сообщении.



Отмечается, что в перечень обязательных вакцин включена прививка от коклюша, гепатита В, кори, краснухи, гемофильной палочки, пневмококка и менингококка. Ранее обязательными были только три прививки - от дифтерии, столбняка и полиомиелита.



Вакцинацию по новым требованиям начнут с 1 июня этого года.



Инициатором изменений стала врач-иммунолог Аньес Бюзен, которая в настоящее время занимает должность министра здравоохранения.



Ранее сообщалось, что Украина вошла в восьмерку стран мира, в которых в 2016 году менее 50% детей прошли полный курс вакцинации от дифтерии, коклюша и столбняка (АКДС, DTP3).



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