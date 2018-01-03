В Нигерии смертник взорвался в мечети: 11 человек погибли

По данным очевидцев, здание мечети в результате происшествия было полностью разрушено

В результате атаки террориста-смертника на мечеть в северо-восточной части Нигерии, эпицентре конфликта с радикальными исламистами Боко Харам, погибли 11 человек. Об этом сообщает Reuters.

Согласно сообщению, взрыв прогремел во время утренней молитвы.

По данным очевидцев, здание мечети в результате происшествия было полностью разрушено.

На данный момент никто не взял на себя ответственность за нападение, но, как отмечает агентство, оно похоже на акции Боко Харам, группы джихадистов, которая часто использует террористов-смертников, в том числе женщин и девочек, для нападения на общественные места.

Несмотря на неоднократные утверждения правительства и военных о том, что повстанцы потерпели поражение, Боко Харам продолжает совершать террористические атаки против военных и гражданских лиц.

28 декабря в столице Афганистана Кабуле по меньшей мере 40 человек погибли и 30 получили ранения в результате теракта в культурно-информационном центре.

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