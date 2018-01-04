Латвия выдворила российскую журналистку

Накануне из Латвии был депортирован ее муж, корреспондент телеканала ТВ Центр Анатолий Курлаев

Власти Латвии решили выдворить из страны российскую пропагандистку, корреспондента ВГТРК Ольгу Курлаеву. Об этом сообщают российские СМИ.

"Ей дали сутки, чтобы уехать", - отмечается в сообщении.

Курлаеву обвиняют в угрозе национальной безопасности Латвии.

Курлаева в эфире телеканала "Россия 24" рассказала, что к ней "пришли утром в отель" те же сотрудники пограничной службы, которые приходили двумя днями раньше за ее мужем Анатолием Курлаевым.

"Будет выдворение. Причины пока неизвестны, сказали - такие же, как у супруга, то есть я несу угрозу национальной безопасности", - отметила журналистка.

15 августа СБУ депортировала журналистку Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Тамару Нерсесьян.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.