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Латвия выдворила российскую журналистку

04.01.2018 13:26
Накануне из Латвии был депортирован ее муж, корреспондент телеканала ТВ Центр Анатолий Курлаев
Латвия выдворила российскую журналистку
Ольга Курлаева (фото - скриншот видео)

Власти Латвии решили выдворить из страны российскую пропагандистку, корреспондента ВГТРК Ольгу Курлаеву. Об этом сообщают российские СМИ.

"Ей дали сутки, чтобы уехать", - отмечается в сообщении.

Курлаеву обвиняют в угрозе национальной безопасности Латвии.  

Курлаева в эфире телеканала "Россия 24" рассказала, что к ней "пришли утром в отель" те же сотрудники пограничной службы, которые приходили двумя днями раньше за ее мужем Анатолием Курлаевым. 

"Будет выдворение. Причины пока неизвестны, сказали - такие же, как у супруга, то есть я несу угрозу национальной безопасности", - отметила журналистка.

15 августа СБУ депортировала журналистку Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Тамару Нерсесьян.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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