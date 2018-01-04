Латвия выдворила российскую журналистку
Власти Латвии решили выдворить из страны российскую пропагандистку, корреспондента ВГТРК Ольгу Курлаеву. Об этом сообщают российские СМИ.
"Ей дали сутки, чтобы уехать", - отмечается в сообщении.
Курлаеву обвиняют в угрозе национальной безопасности Латвии.
Курлаева в эфире телеканала "Россия 24" рассказала, что к ней "пришли утром в отель" те же сотрудники пограничной службы, которые приходили двумя днями раньше за ее мужем Анатолием Курлаевым.
"Будет выдворение. Причины пока неизвестны, сказали - такие же, как у супруга, то есть я несу угрозу национальной безопасности", - отметила журналистка.
15 августа СБУ депортировала журналистку Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Тамару Нерсесьян.
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