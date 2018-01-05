В Молдове суд третий раз отстранил президента от его обязанностей

Закон о запрете ретрансляции в Молдове российских новостей вместо Игоря Додона подпишет премьер или спикер парламента, постановил Конституционный суд

Конституционный суд Молдовы сегодня, 5 января, постановил, что закон о запрете ретрансляции в стране российских новостей и информационно-аналитических программ вместо президента Игоря Додона подпишет премьер Павел Филип или спикер парламента Андриан Канду, которые временно исполнят обязанности главы государства. Этим решением суд третий раз отстраняет Додона от обязанностей президента, сообщает молдавский портал NewsMaker.

Как отметил председатель КС Тудор Панцыру, после повторного принятия парламентом законопроекта глава государства обязан промульгировать закон, несмотря на сомнения в его конституционности; отказ же президента сделать это нарушает Конституцию и данную им клятву.

Додон отреагировал на это решение КС публикацией в Facebook, в которой заявил, что не подпишет "законы, противоречащие интересам граждан". "Что же касается нынешних действий режима при поддержке Конституционного суда, то они не останутся без последствий", - добавил президент.

7 декабря 2017 года молдавский парламент принял сразу в двух чтениях законопроект, запрещающий российские новости и информационно-аналитические программы на ТВ и радио.

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20 декабря Додон вернул проект на пересмотр в парламент. 22 декабря депутаты приняли его повторно без изменений, однако президент и после этого отказался подписать закон, сославшись на "высшие интересы народа", и обратился в КС с просьбой рассмотреть его конституционность.

Это уже третий раз, когда Конституционный суд временно отстраняет Додона от исполнения своих обязанностей. 17 октября 2017 года КС постановил, что вместо президента подписать указ о кадровых назначениях при необходимости могут спикер парламента или премьер-министр. Именно так позднее и был подписан указ о назначении министра обороны Молдовы Еуджена Стурзы.

Второй раз Додона отстранили от обязанностей 2 января 2018 года, когда он отказался назначать новых министров и вице-премьеров, предложенных оппозиционной президенту Демократической партией.

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