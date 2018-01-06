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Аноним сообщил о террористах-смертниках возле Trump Tower - СМИ

06.01.2018 00:56
Полиция не обнаружила ни террористов, ни взрывные устройства
Аноним сообщил о террористах-смертниках возле Trump Tower - СМИ
Фото: iStockGlobal Images Ukraine

Аноним сообщил в полицию Нью-Йорка о террористах-смертниках возле небоскреба Trump Tower, информацию не подтвердилась. Об этом сообщает издание New York Daily News со ссылкой на источник в полиции.

"Ранее в пятницу неизвестные, позвонив на 911, заявляли, что террористы-смертники должны взорвать бомбы недалеко от Trump Tower", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что на место выехали сотрудники полиции и секретной службы и после обысков в одном из небоскребов, где ранее жил президент США Дональд Трамп, и на прилегающей территории констатировала, что ни возможных террористов, ни взрывчатки не обнаружили.

Отмечается, что звонок поступил из Бруклина с номера, с которого ранее были ложные сообщения о минировании. Личность злоумышленника пока не установлена.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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