Во Франции ущерб от январских ураганов оценили в €200 млн

Всего зафиксировано около 150 000 страховых случаев. Оценка ущерба может возрасти из-за риска наводнений на востоке и юго-западе Франции

Ущерб от ураганов Кармен и Элеонор, которые привели к гибели как минимум шести человек во Франции, оценили примерно в €200 млн. Об этом сообщили во Французской страховой федерации, передает RFI.

По информации организации, оценка ущерба может возрасти из-за риска наводнений на востоке и юго-западе Франции.

Всего зафиксировано около 150 000 страховых случаев. В Федерации подчеркивают, что прошедшие ураганы показали необходимость усилить во Франции меры по предупреждению природных катастроф.

Ураганы Кармен и Элеонор с промежутком менее суток ударили по Франции в конце декабря и начале января. Ранения получили около 30 человек, еще трое числятся пропавшими без вести. Скорость ветра достигала 140 км/ч. В общей сложности около 200 000 домов остались без электричества.

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