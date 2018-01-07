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В Китае столкнулись танкер и грузовое судно: пропали 32 человека

07.01.2018 09:08
На панамском танкере SANCHI находились 30 иранцев и двое бенгальцев. После столкновения нефтяной танкер загорелся
В Китае столкнулись танкер и грузовое судно: пропали 32 человека
Фото: news.cgtn.com

У берегов Китая произошло столкновение грузового судна с нефтяным танкером. 32 члена экипажа танкера пропали без вести. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Китая, передает китайский телеканал CGTN.

Инцидент произошел вечером 6 января. На панамском танкере SANCHI находились 30 иранцев и двое бенгальцев. После столкновения нефтяной танкер загорелся.

С грузового судна спасли 21 человека. Спасательная операция продолжается.

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