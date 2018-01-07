Второй раз за неделю: авиабазу РФ в Сирии атаковали дроны - СМИ

По данным ряда ближневосточных источников, базу Хмеймим атаковали беспилотники неизвестного происхождения с гранатами, который может принадлежать ИГ

Аэродром российской авиабазы Хмеймим в сирийской провинции Латакия атаковали беспилотники неизвестного происхождения с гранатами. Об этом сообщает русская служба Би-би-си со ссылкой на ряд ближневосточных источников.

Об атаке также сообщают новостное агенства Orient News, Сирийский совет по надзору за правами человека, базирующийся в Лондоне (SOHR), и издание Arab21. По имеющимся у них данным, на самодельные дроны отреагировала система безопасности и на авиабазе сработали сирены.



Отмечается, что с базы Хмеймин был совершен обстрел беспилотников. SOHR утверждает, что дрон, который соорудила "одна из исламских группировок, действующих в Латакии", был сбит.



Би-би-си пишет, что беспилотник может принадлежать организации Исламское государство (ИГ), о победе над которой заявило Минобороны РФ.



Arabi21, ссылаясь на источники в сирийской оппозиции, также заявляет о нападении, но подчеркивает, что дроны были довольно примитивные, а россияне не открывали по ним огонь.



Российские СМИ, сообщая об атаке. ссылаются на Telegram-канал Directorate 4, где была информация, что несколько атаковавших дронов таки сбили.



Официального комментария от российского оборонного ведомства не поступало. Однако стоит отметить, что первую за неделю атаку на базу ВКС в Сирии Минобороны РФ замалчивало несколько дней.



3 января 2018-го издание Коммерсант со ссылкой на источники сообщило, что в последний день 2017 года российскую авиабазу Хмеймим в Сирии обстреляли из минометов радикальные исламисты.



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