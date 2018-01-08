В Trump Tower произошел пожар: видео

Возгорание в Trump Tower произошло на крыше из-за замыкания электропроводки, в результате пострадали два человека, эвакуация из здания не проводилась

В Нью-Йорке в понедельник, 8 января, загорелся небоскреб Trump Tower, в котором находится частное жилье президента США Дональда Трампа, передает Deutsche Welle.

В результате пожара пострадали два человека, один из них получил серьезные травмы, сообщает пожарная служба города.

Здание загорелось примерно в 7 часов утра по местному времени (14:00 кск).

По данным СМИ, эвакуация из него не проводилась. Возгорание произошло на крыше из-за замыкания электропроводки.

Fire crews are responding to a fire at Trump Tower. There have been no injuries or evacuations, and the President is not currently at Trump Tower. pic.twitter.com/xcsHVX5bhP - TODAY (@TODAYshow) 8 січня 2018 р.

Дональда Трампа в это время в здании не было, он находился в Белом доме. Трамп переехал жить в Вашингтон год назад, позднее за ним последовали его жена Мелания и сын Бэррон.

Ранее 6 января аноним сообщил в полицию Нью-Йорка о террористах-смертниках возле небоскреба Trump Tower, информация не подтвердилась.

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