В Trump Tower произошел пожар: видео

В Нью-Йорке в понедельник, 8 января, загорелся небоскреб Trump Tower, в котором находится частное жилье президента США Дональда Трампа, передает Deutsche Welle.

В результате пожара пострадали два человека, один из них получил серьезные травмы, сообщает пожарная служба города.

Здание загорелось примерно в 7 часов утра по местному времени (14:00 кск).

По данным СМИ, эвакуация из него не проводилась. Возгорание произошло на крыше из-за замыкания электропроводки.

Fire crews are responding to a fire at Trump Tower. There have been no injuries or evacuations, and the President is not currently at Trump Tower. pic.twitter.com/xcsHVX5bhP