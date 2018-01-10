Сепаратисты Каталонии договорились о переизбрании Пучдемона

Находящийся в Бельгии экс-лидер мятежного региона Испании может обратиться к новоизбранному парламенту Каталонии по видеосвязи

Ключевые сепаратистские партии Каталонии договорились о переизбрании беглого Карлеса Пучдемона главой правительства региона в конце января 2018 года. Об этом сообщает Associated Press.

Сейчас отстраненный от власти лидер Каталонии находится в Бельгии; если же он вернется в Испанию, его тут же арестуют по обвинению в сепаратизме. В связи с этим Пучдемон предлагает назначить его президентом каталонского Женералитета заочно.

Как сообщили в партии Пучдемона "Вместе за Каталонию", в Брюсселе лидер сепаратистов договорился о поддержке со стороны Левой республиканской партии Каталонии (ERC). Вместе обе политсилы имеют 66 из 135 мест в новоизбранном парламенте региона и могут получить поддержку еще четырех депутатов.

Факт договоренности подтвердили и в ERC. Там отметили, что Пучдемон может обратиться к парламенту Каталонии в режиме видеоконференции или же его обращение зачитает на заседании один из депутатов.

С точки зрения закона, заочное избрание Пучдемона главой правительства - спорный вопрос. Противники независимости Каталонии считают, что лидер региона не может управлять им на расстоянии.

Читайте также: Король Испании призвал Каталонию отказаться от идеи независимости

"Очевидно, что для управления Каталонией вы должны быть в Каталонии, вы не можете делать это через WhatsApp или с помощью голограммы. Человек, скрывающийся от правосудия, не может быть президентом", - заявила Инес Арримадас, лидер партии Граждане, выступающей за единство Испании.

AP отмечает, что доминирование каталонских сепаратистов в парламенте зависит от беглых или находящихся в заключении депутатов, которые не смогут голосовать, пока с них не снимут обвинения или они не уступят свои мандаты другим кандидатам из партийного списка.

21 декабря 2017 года на досрочных парламентских выборах в Каталонии большинство голосов получили партии, которые выступают за отделение региона от Испании.

22 декабря испанский премьер-министр Мариано Рахой заявил, что готов к переговорам только с победителем на выборах в Каталонии, но не со смещенным Пучдемоном.

Читайте также: Зачем Каталония добивается независимости

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.