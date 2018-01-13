Нападение террориста-смертника в Багдаде: восемь погибших - СМИ

Взрыв произошел в северном районе города на оживленной улице. Еще около десяти человек получили ранения

В столице Ирака в результате подрыва террориста-смертника погибли по меньшей мере восемь человек. Еще десять - ранены. Об этом сообщает AP со ссылкой на иракских чиновников, которые говорили на условиях анонимности.

Взрыв произошел в северном районе города на оживленной улице. Среди раненых - несколько полицейских.

На данный момент ни одна территористическая группировка не взяла на себя ответственность за происшествие.

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