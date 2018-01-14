Американский актер отдал $1,5 млн в фонд жертв домогательств

Актеру Марку Уолберг заплатили $1,5 млн за пересъемки фильма "Все деньги мира"

Актер США Марк Уолберг, исполнитель одной из ролей в фильме "Все деньги мира", пожертвовал 1,5 млн долларов в фонд движения для защиты женщин от сексуальных домогательств и дискриминации Time's Up. Об этом сообщает Би-би-си Украина.

"Это весь его гонорар за пересъемки картины. Американский актер объявил о своем решении в субботу после того, как стало известно, сколько денег он получил за свое участие в проекте. Тогда как актрисе Мишель Уильямс платили всего лишь 80 долларов за съемочный день", - отмечается в сообщении.

Мишель Уильямс - одна из основательниц движения Time's Up. Всего за свою работу по пересъемке фильма актриса получила менее одной тысячи долларов.

Уолберг, по данным журнала Forbes, в 2017 году оказался самым высокооплачиваемым актером в мире.

В январе во время вручения премии "Золотой глобус" актрисы оделись в черные наряды в знак поддержки движения.

Сексуальные домогательства и борьба женщин за свои права стали одной из главных тем 2017 года после обвинений, выдвинутых против продюсера Харви Вайнштейна, актера Кевина Спейси.

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