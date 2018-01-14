Google по ошибке назвал Путина победителем грядущих выборов

Виджет, появлявшийся при поисковых запросах о выборах в РФ, брал данные из Википедии; подозревают, что казус произошел из-за хулиганства анонима

Поисковая система Google в ответ на запрос о президентских выборах в РФ 2018 года некоторое время показывала виджет, в котором в качестве победителя еще несостоявшегося голосования был указан действующий хозяин Кремля Владимир Путин. Об этом пишет российский ресурс РБК, прилагая соответствующие скриншоты.

Отмечается, что выдача такого "прогноза" происходила при разных вариантах запроса, в том числе на английском и немецком языках.

Дольше всего поисковик называл Путина уже состоявшимся победителем на запрос "Президентские выборы 2018 победитель", сообщает издание.

Фото: скриншоты / rbc.ru (нажмите для увеличения)

После публикации первых сообщений СМИ об этом казусе виджет перестал появляться на странице выдачи. Особенность данного виджета заключается в том, что отображаемая им информация берется из Википедии.

Как пояснил исполнительный директор российского отделения Викимедиа (обеспечивает поддержку Википедии) Станислав Козловский, ошибка в Google произошла из-за того, что кто-то из пользователей подредактировал статью в онлайн-энциклопедии, касающуюся грядущих выборов в РФ: неизвестный дописал фамилию Путина в преамбулу статьи о выборах, после чего поисковик индексировал ее и отобразил в выдаче новый вариант.

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Спустя 20 минут участники проекта устранили эту ошибку. Сейчас ни в Google, ни в Википедии нет упоминания Путина как победителя выборов 2018 года.

27 декабря 2017 года Путин, изъявивший желание стать президентом РФ в четвертый раз, подал в ЦИК документы для регистрации кандидатом на выборах, которые запланированы на 18 марта этого года. Известный карикатурист Сергей Ёлкин представил ряд работ на эту тему.

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