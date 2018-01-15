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Спутник Dragon компании SpaceX успешно вернулся из МКС

15.01.2018 06:43
Спутник во второй раз успешно выполнил свою задачу и вернулся на Землю
Спутник Dragon компании SpaceX успешно вернулся из МКС
Фото: SpaceX/Facebook

Из Международной космической станции на Землю вернулся космический спутник Dragon компании SpaceX. Об этом сообщается на странице в Facebook.

Dragon был на МКС на протяжении месяца. Он успешно закончил свою вторую миссию.

Теперь спутник отправили в порт, чтобы передать груз для НАСА.

В декабре прошлого года, месяц назад, Dragon доставил более двух тонн груза на МКС. Тогда компания SpaceX впервые запустила ранее бывший в эксплуатации Falcon 9 с также использованным спутником Dragon.

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