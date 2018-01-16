Суд обвинил партию Пучдемона в коррупции и обязал отдать €6,6 млн
Суд Барселоны признал Демократическую европейскую каталонскую партию (ДЕКП) отстраненного властями Испании лидера Каталонии Карлеса Пучдемона виновной в коррупционных делах и обязал возместить государству ущерб в 6,6 миллиона евро. Об это сообщает Deutsche Welle.
В решении суда сказано, что партия 10 лет получая откаты от строительной компании Ferrovial в качестве оплаты за "гарантированное предоставление определенного количества заказов".
Отмечается, что в рамках коррупционной схемы Ferrovial жертвовала деньги Дворцу каталонской музыки, после чего руководство учреждения отправляло часть средств на счета партии. Откаты ДЕКП получала с 1999 по 2009 год, вплоть до момента, когда стало известно о коррупционных делах между компанией и на то время еще Демократической конвергенцией Каталонии.
Также сказано, что правящая на протяжении многих лет в регионе Демократическая конвергенция Каталонии отрицала получение взяток. Чтобы улучшить репутацию, руководство партии провело ребрендинг и переименовало партию в 2016 году в Демократическую европейскую каталонскую партию.
31 декабря изгнанный президент Каталонии Карлес Пучдемон потребовал, чтобы Мадрид восстановил региональное правительство, которое было свергнуто после референдума о независимости.
21 декабря 2017 года на досрочных парламентских выборах в Каталонии большинство голосов получили партии, которые выступают за отделение региона от Испании.
22 декабря испанский премьер-министр Мариано Рахой заявил, что готов к переговорам только с победителем на выборах в Каталонии, но не со смещенным Пучдемоном.
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