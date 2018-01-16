Туск и Юнкер призвали Британию остаться в ЕС

Если правительство в Лондоне не изменит своего мнения, в будущем году Brexit станет реальностью с негативными последствиями, сказал глава Евросовета

Председатель Евросовета Дональд Туск и глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер предложили Великобритании не выходить из Евросоюза. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Если же правительство в Лондоне не изменит свой взгляд на происходящее, в будущем году Brexit станет реальностью со всеми негативными последствиями", - сказал Туск, выступая в Европарламенте сегодня.

Юнкер добавил, что если британцы изменят свое мнение, то "наши сердца по-прежнему открыты" для них.

Он поддержал Туска, выразив надежду на то, что его слова будут услышаны британскими властями.

"Не хотелось бы, чтобы в Лондоне пропускали мимо ушей, что "наша дверь по-прежнему открыта", - подчеркнул глава Еврокомиссии.

7 октября лидеры Евросоюза начали переговоры о выходе Великобритании из ЕС с оппозиционной Лейбористской партией из-за опасений, что правительство Терезы Мэй прекратит свое существование еще до завершения процесса Brexit, то есть до марта 2019 года.

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