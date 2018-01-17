Бэннона вызывают в суд после отказа отвечать на вопросы комитета

Экс-советник Трампа отказался отвечать на вопросы комитета по разведке, сославшись на то, что не имеет права говорить о работе в Белом Доме

Комитет по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США по разведке вызвал в суд бывшего советника президента США Дональда Трампа Стивена Бэннона. Об этом сообщили в комитете, передает AP.



Бэннон на закрытом заседании комитета отказался отвечать на вопросы о вероятном вмешательсте России в президентские выборы в 2016 году.



Глава комитета Девин Нунс вручил экс-советнику Трампа повестку о вызове в суд.



Бэннон заявлял, что не имеет права разглашать информацию о работе в администрации Трампа. Позже представитель Белого Дома сказал, что Бэннон все равно должен отвечать на вопросы комитета.

Специальный прокурор Роберт Мюллер также вызвал Бэннона в суд для дачи показаний, сообщила газета The New York Times.

Читайте также: Трамп о своем бывшем советнике Бэнноне: Он лишился рассудка

Бэннон был главой предвыборного штаба Трампа. В начале 2017 года он был одним из самых могущественных людей в США. Но в апреле его вывели из Совета нацбезопасности, а в августе уволили из Белого дома. По информации СМИ, причиной стали столкновения между альтернативными правыми и расистами в Шарлотсвилле. Якобы Бэннон посоветовал Трампу осудить обе стороны конфликта, а не расистов, из-за чего рейтинг президента упал.

Читайте также: Бэннон-разрушитель. Тысяча ножей в спину Дональда Трампа

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.