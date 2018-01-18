В Румынии назначили уже третьего за год премьера

Должность главы правительства получит при одобрении парламента 59-летняя Виорика Дэнчилэ - первая женщина-премьер в истории страны

Новым главой правительства Румынии назначена евродепутат Виорика Дэнчилэ. Об этом сообщает Euronews.

Она стала не только первой женщиной-премьером в истории страны, но и третьим главой правительства за календарный год.

О назначении 54-летней Дэнчилэ объявил президент Клаус Йоханнис. Назначение еще должен одобрить парламент.

В Европарламенте Дэнчилэ занимает должность замглавы Комитета по вопросам с/х и развития сельских районов.

Новый премьер - союзник лидера PSD Ливиу Драгни.

15 января 2018 года исполком румынской Социал-демократической партии подавляющим большинством голосов отозвал Михая Тудосе с должности премьера. В тот же день политик подал президенту страны Клаусу Йоханнису заявление о своей отставке.

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