В офисах ООН процветают сексуальные домогательства - Guardian

15 опрошенных сотрудников ООН заявили, что сталкивались с сексуальными домогательствами или непосредственно с насилием в течение последних пяти лет

В офисах ООН по всему миру процветают сексуальные домогательства и насилие, виновники которого остаются безнаказанными. Об этом пишет The Guardian.

Согласно сообщению, десятки нынешних и бывших сотрудников ООН говорят о культуре молчания в организации, направленной против жертв домогательств.

15 опрошенных изданием сотрудников заявили, что сталкивались с вербальными сексуальными домогательствами или непосредственно с насилием в течение последних пяти лет. Семь женщин выступили с официальными обвинениями, после чего некоторые из них вынуждены были покинуть свои должности.

"Если вы сообщите об этом, ваша карьера, вероятнее всего, закончится, особенно если вы консультант", - рассказала консультант, которая заявила о преследованиях со стороны руководителя во время работы в Мировой продовольственной программе.

Одна из женщин утверждает, что ее изнасиловал высокопоставленный сотрудник ООН. По ее словам, несмотря на медицинские экспертизы и свидетельские показания, внутреннее расследование ООН не выявило достаточных доказательств в поддержку ее утверждения. По словам женщины, в результате она потеряла работу и провела несколько месяцев в больнице из-за стресса и травм.

В ООН признали, что недооценка проблемы сексуальных домогательств в организации является проблемой, но заверили, что генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш "уделяет приоритетное внимание борьбе с сексуальными домогательствами и поддерживает политику нулевой терпимости".

Известных модных фотографов Марио Тестино и Брюса Вебера обвиняют в сексуальных домогательствах к мужчинам, которые работали моделям и ассистентами.

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