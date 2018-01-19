Ложная ракетная тревога на Гавайях: Сенат США проведет слушание

Комитет по торговле американского Сената планирует разобраться в причинах ложного оповещения и замедления в сообщении об ошибке

Комитет по торговле Сената США на следующей неделе проведет собственное слушание по факту ложного предупреждения из-за "ракетного нападения" на Гавайях, которое было отменено только через 38 минут. Об это заявил на выступлении в Вашингтоне в четверг, 18 января, председатель Федеральной комиссии по вопросам связи Аджит Пай сказал, передает Reuters.



"Этот инцидент подчеркивает необходимость коррекции работы нашей системы оповещения и передачи точной информации общественности", - сказал Пай. "Мы хотим понять, как произошла эта ошибка, почему на Гавайях потребовалось 38 минут, чтобы выпустить предупреждение о ложной тревоге, и что нужно сделать, чтобы это не повторилось на Гавайях или в других местах". - добавил он.



В сообщении сказано, что вслед за решением Палаты представителей, Сенат планирует слушания на 25 января.



Отмечается, что официального объявления о запланированном слушании в еще не было, но ожидается оно в ближайшее время.

Фото: Twitter



13 января на территории штата Гавайи распространили сигнал тревоги из-за ракетного нападения. Соответствующее сообщение было разослано на телефоны всех местных жителей.

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