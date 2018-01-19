Турция стягивает танки к границе с Сирией
Генеральный штаб Турции привел вооруженные силы на границе с Сирией в повышенную боевую готовность и стягивает военную технику в пограничную зону. Об этом сообщает государственное агентство Турции Anadolu.
"Фуры с девятью танками прибыли в район Антакья из разных частей ВС Турции. Бронетехника стягивается к границе при соблюдении усиленных мер безопасности", - отмечает издание.
Военная техника перебрасывается к региону в рамках усиления турецких военных подразделений на границе с Сирией.
Ранее сообщалось, что в начале января президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Турецкая армия возобновит масштабную операцию "Щит Евфрата" в северном регионе соседней Сирии, которая направлена против "угрожающих Турции" местных курдов и якобы террористов организации Исламское государство.
Операция "Щит Евфрата" стартовала в провинции Алеппо 20 августа 2016 года при поддержке оппозиционной диктатору Башару Асаду Свободной сирийской армии. Турецкий президент заявил, что операция направлена якобы только против джихадистов ИГ и бойцов военизированных курдских группировок, которые Анкара считает террористическими. Целью Турции было вытеснение курдов на восточный берег Евфрата.
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