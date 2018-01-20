Трамп продлил на шесть лет программу слежки за иностранцами

Программа позволяет Агентству национальной безопасности без разрешения суда следить за иностранными гражданами и организациями

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 19 января, подписал указ о продлении на шесть лет программы, позволяющей Агентству национальной безопасности (АНБ) без разрешения суда вести слежку и собирать данные об иностранных гражданах и организациях, которые находятся за пределами США. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.



Программа позволяет прослушивать телефонные разговоры и читать электронные переписки физических лиц и организаций, "собирая критические сведения о международных террористах, распространителях оружия и других важных целях внешней разведки, расположенных за пределами США".



"Только что подписал законопроект о секции 702, продлевающий сбор данных об иностранцах в интересах внешней разведки. Я всегда буду делать то, что нужно сделать ради благополучия нашей страны, а безопасность американских граждан для меня всегда будет на первом месте", - написал Трамп на своей странице в Twitter.







Американский президент отметил, что эта версия значительно отличается от той, срок которой истек 19 января. Его указ продлевает программу до 31 декабря 2023 года и вносит ряд поправок в действующее законодательство.



Трамп подчеркнул, что только иностранцы, находящиеся за границей, могут быть подвергнуты слежке, в соответствии с разделом 702. В свою очередь, он гарантирует надежную защиту частной жизни для американских граждан, поскольку в программе запрещено правительству следить за американцами и лицами, находящихся на территории государства.



Читайте также: В США закрыли базу отдыха РФ, из которой велась слежка за АНБ



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.