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Трамп продлил на шесть лет программу слежки за иностранцами

20.01.2018 03:54
Программа позволяет Агентству национальной безопасности без разрешения суда следить за иностранными гражданами и организациями
Трамп продлил на шесть лет программу слежки за иностранцами
Фото: iStockGlobal Images Ukraine

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 19 января, подписал указ о продлении на шесть лет программы, позволяющей Агентству национальной безопасности (АНБ) без разрешения суда вести слежку и собирать данные об иностранных гражданах и организациях, которые находятся за пределами США. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. 

Программа позволяет прослушивать телефонные разговоры и читать электронные переписки физических лиц и организаций, "собирая критические сведения о международных террористах, распространителях оружия и других важных целях внешней разведки, расположенных за пределами США".

"Только что подписал законопроект о секции 702, продлевающий сбор данных об иностранцах в интересах внешней разведки. Я всегда буду делать то, что нужно сделать ради благополучия нашей страны, а безопасность американских граждан для меня всегда будет на первом месте", - написал Трамп на своей странице в Twitter.


Американский президент отметил, что эта версия значительно отличается от той, срок которой истек 19 января. Его указ продлевает программу до 31 декабря 2023 года и вносит ряд поправок в действующее законодательство.

Трамп подчеркнул, что только иностранцы, находящиеся за границей, могут быть подвергнуты слежке, в соответствии с разделом 702. В свою очередь, он гарантирует надежную защиту частной жизни для американских граждан, поскольку в программе запрещено правительству следить за американцами и лицами, находящихся на территории государства. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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