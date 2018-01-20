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Китай обвиняет США в нарушении территориальных вод

20.01.2018 14:57
17 января американский эсминец вошел в территориальные воды Китая
Китай обвиняет США в нарушении территориальных вод
Эсминец Hopper (фото - navaltoday.com)

Китай обвинил США в нарушении территориальных вод, передает Deutsche Welle.

Как заявил спикер министерства иностранных дел Китая Лу Кан, 17 января американский ракетный эсминец Hopper без разрешения вошел в территориальные воды КНР около острова Хуаньянь в Южнокитайском море.

Пекин считает это нарушением суверенитета и основных норм международных отношений.

Китайские военно-морские силы индентифицировали американский корабль и предупредили, чтобы эсминец покинул акваторию. 

Ряд островов в Южнокитайском море, в том числе и Хуаньянь, являются спорными территориями, на которые претендуют Китай, Филиппины и другие страны. США - не сторона спора, но настаивают на свободном судоходстве в этом районе.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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