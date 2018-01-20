Китай обвиняет США в нарушении территориальных вод

17 января американский эсминец вошел в территориальные воды Китая

Китай обвинил США в нарушении территориальных вод, передает Deutsche Welle.



Как заявил спикер министерства иностранных дел Китая Лу Кан, 17 января американский ракетный эсминец Hopper без разрешения вошел в территориальные воды КНР около острова Хуаньянь в Южнокитайском море.



Пекин считает это нарушением суверенитета и основных норм международных отношений.

Китайские военно-морские силы индентифицировали американский корабль и предупредили, чтобы эсминец покинул акваторию.



Ряд островов в Южнокитайском море, в том числе и Хуаньянь, являются спорными территориями, на которые претендуют Китай, Филиппины и другие страны. США - не сторона спора, но настаивают на свободном судоходстве в этом районе.

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