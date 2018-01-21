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Хакеры взломали Facebook-страницу президента Болгарии

21.01.2018 17:00
Сегодня утром на странице президента Болгарии Румена Радева в Facebook появилась статья со ссылкой на турецкий сайт о кредитовании
Хакеры взломали Facebook-страницу президента Болгарии
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Правоохранительные органы и спецслужбы Болгарии проводят проверку по факту взлома страницы президента страны Румена Радева в Facebook. Об этом сообщает Укринформ.

Сегодня, 21 января, на странице президента в социальной сети появилась статья на турецком языке с соответствующим электронным ссылкой на турецкий сайт, занимающийся кредитованием.

После появления статьи пользователи социальных сетей сразу же предупредили о том, что, скорее всего, страницу взломали хакеры.

Пользователям также порекомендовали не открывать ссылки на статью, поскольку она может содержать вирусы.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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