Хакеры взломали Facebook-страницу президента Болгарии
21.01.2018 17:00
Сегодня утром на странице президента Болгарии Румена Радева в Facebook появилась статья со ссылкой на турецкий сайт о кредитовании
Фото: iStock/Global Images Ukraine
Правоохранительные органы и спецслужбы Болгарии проводят проверку по факту взлома страницы президента страны Румена Радева в Facebook. Об этом сообщает Укринформ.
Сегодня, 21 января, на странице президента в социальной сети появилась статья на турецком языке с соответствующим электронным ссылкой на турецкий сайт, занимающийся кредитованием.
После появления статьи пользователи социальных сетей сразу же предупредили о том, что, скорее всего, страницу взломали хакеры.
Пользователям также порекомендовали не открывать ссылки на статью, поскольку она может содержать вирусы.
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