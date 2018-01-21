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Шатдаун в США: Трамп преложил изменить правила голосования

21.01.2018 18:45
Трамп предложил отменить требование абсолютного большинства голосов для принятия законопроекта о финансировании федеральных органов США
Шатдаун в США: Трамп преложил изменить правила голосования
Дональд Трамп (фото - iStock/Global Images Ukraine)

Президент США Дональд Трамп считает, что во избежание шатдауна - блокировки работы федеральных органов - можно изменить правила голосования в Сенате. Как пишет Reuters, Трамп предложил отменить требование абсолютного большинства голосов для принятия законопроекта, дающего возможность профинансировать госучреждения.

Однако предложение Трампа в Республиканской партии отвергли, сообщают источники.

Ранее сообщалось, что сенаторы США собираются на срочное заседание сегодня, 21 января, чтобы предотвратить шатдаун.

Если консенсус не будет достигнут, то с понедельника большинство сотрудников органов жилищного хозяйства, охраны окружающей среды, образования и предпринимательства останутся дома. Половина сотрудников органов казначейства, здравоохранения, обороны и транспорта также не выйдут на работу. В работе визовых и паспортных служб возможны задержки.

В то же время правительственные органы, связанные с жизнью людей, и главные системы жизнеобеспечения будут работать дальше. Это касается национальной безопасности, почтовых услуг, службы авиаконтроля, неотложной медицинской помощи в больницах и поликлиниках, чрезвычайных ситуаций, тюрем, уплаты налогов и работы энергосистемы страны.

Статуя Свободы закрыта для посетителей в связи с шатдауном.

Демократы обвиняют в происходящем республиканцев.

Это первое в истории США закрытие правительства, произошедшее в условиях, когда одна партия контролирует и Белый дом, и обе палаты Конгресса.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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