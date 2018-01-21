США призвали Турцию ограничить время и масштабы операции в Сирии

Рекс Тиллерсон обратился к "турецким и российским коллегам" с обеспокоенностью в связи с ситуацией в Сирии из-за эскалации боевых действий

Соединенные Штаты призывают Турцию ограничить временные рамки и масштабы военных операций на северо-западе Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента.

"Мы настоятельно призываем Турцию проявлять сдержанность и обеспечить, чтобы ее военные операции оставались ограниченными по масштабам и продолжительности и были осторожными, чтобы избежать жертв среди гражданского населения. Мы призываем все стороны сосредоточиться на достижении главной цели - победы над Исламским государством (ИГ)", - говорится в сообщении.



В заявлении сказано, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон обратился к "турецким и российским коллегам" с обеспокоенностью в связи с ситуацией в Сирии, в частности, бедствием гражданских, которые сейчас столкнулись с эскалацией боевых действий.



Он отметил, что США поддерживают решение законных проблем безопасности в Турции как союзника НАТО и важного партнера в попытке победить ИГ.



В сообщении также сказано, что "настало время для великих государств работать вместе, чтобы добиться мирной стабильности для народа Сирии".



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Турецкая армия начала в субботу, 20 января, военную операцию "Оливковая ветвь" против курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG), базирующихся на территории северной Сирии в районе Африна.



Ранее сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет быстрого завершения операции Оливковая ветвь на севере Сирии, направленной против курдских отрядов народной самообороны (YPG).

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