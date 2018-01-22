В шведском Мальме произошел взрыв около офисного здания
22.01.2018 00:58
Инцидент случился на то й же улице, где четыре дня назад подорвали взрывчатку около полицейского участка
Фото: svt.se
В Швеции в городе Мальме вечером в воскресенье, 21 января, около офисного здания произошел взрыв. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на шведское информагентство TT.
Информации о потерпевших пока нет. Поврежден фасад здания.
Инцидент случился в квартале Розенгорд. На улице в этом районе находится полицейский участок, около которого 17 января произошел взрыв.
В конце декабря 2017 года в Мальме подорвали автомобиль полиции. Были задержаны 22-летний и 26-летний мужчины.
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