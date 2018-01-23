Папа римский извинился перед жертвами сексуального насилия
Папа римский Франциск извинился за свои слова перед жертвами клерикального сексуального насилия в воскресенье, признав, что он "ранил многих", защищающая чилийского епископа. Об этом сообщает Reuters.
В сообщении сказано, что, будучи с визитом в Чили, он в комментарии журналистам оправдывал епископа, которого обвиняют в сокрытии сексуального насилия.
Папа Франциск признал, что он многих обидел. Однако он настаивает на том, что уверен в его невиновности.
"Я прошу у них прощения, если обидел. Но я их обидел, сам того не желая. От этого мне очень больно", - сказал Папа на борту самолета, возвращаясь в Рим.
Во время своей поездки в Чили Папа Франциск назвал эти обвинения клеветой, указав на отсутствие доказательств.
"В тот день, когда я вижу доказательства против епископа Барроса, тогда и поговорим. Против него нет ни одного доказательства. Это все клевета. Это ясно?"- сказал ранее папа.
Голос Америки отмечает, что слова лавы Ватикана вызвали скандал и даже главный советник папы по вопросам сексуальных злоупотреблений публично осудил его за высказывания в Чили.
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