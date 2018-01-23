Папа римский извинился перед жертвами сексуального насилия

Будучи с визитом в Чили глава Ватикана оправдывал епископа, которого обвиняют в сокрытии сексуального насилия со стороны одного из священников

Папа римский Франциск извинился за свои слова перед жертвами клерикального сексуального насилия в воскресенье, признав, что он "ранил многих", защищающая чилийского епископа. Об этом сообщает Reuters.

В сообщении сказано, что, будучи с визитом в Чили, он в комментарии журналистам оправдывал епископа, которого обвиняют в сокрытии сексуального насилия.



Папа Франциск признал, что он многих обидел. Однако он настаивает на том, что уверен в его невиновности.



"Я прошу у них прощения, если обидел. Но я их обидел, сам того не желая. От этого мне очень больно", - сказал Папа на борту самолета, возвращаясь в Рим.



Во время своей поездки в Чили Папа Франциск назвал эти обвинения клеветой, указав на отсутствие доказательств.



"В тот день, когда я вижу доказательства против епископа Барроса, тогда и поговорим. Против него нет ни одного доказательства. Это все клевета. Это ясно?"- сказал ранее папа.



Голос Америки отмечает, что слова лавы Ватикана вызвали скандал и даже главный советник папы по вопросам сексуальных злоупотреблений публично осудил его за высказывания в Чили.



Читайте также: Папа римский обвенчал членов экипажа во время полета - фото



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.